На шахті у Кіровоградській області від удару ковша загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Кіровоградській області на шахті під час проведення ремонтних робіт загинула людина, ще одна особа постраждала. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає УНН.
“5 листопада в смт Смоліно, Маловисківського району, на шахті ДП „Смолінська“ на горизонті 640 м під час проведення ремонтних робіт, унаслідок удару ковша загинула людина, ще 1 особа постраждала. Рятувальники підняли на поверхню травмованого, а також тіло загиблого”, — йдеться в повідомленні.
Додається, що шахта працює в штатному режимі.
Як повідомляв УНН, у Донецькій області прокуратура з’ясовує причини трагічної загибелі гірника у Мирнограді, якого на шахті вразило електричним струмом.