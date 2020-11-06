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На шахті у Кіровоградській області від удару ковша загинула людина

На шахті у Кіровоградській області від удару ковша загинула людина

Київ • УНН

 • 21450 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Кіровоградській області на шахті під час проведення ремонтних робіт загинула людина, ще одна особа постраждала. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає УНН.

“5 листопада в смт Смоліно, Маловисківського району, на шахті ДП „Смолінська“ на горизонті 640 м під час проведення ремонтних робіт, унаслідок удару ковша загинула людина, ще 1 особа постраждала. Рятувальники підняли на поверхню травмованого, а також тіло загиблого”, — йдеться в повідомленні.

Додається, що шахта працює в штатному режимі.

Як повідомляв УНН, у Донецькій області прокуратура з’ясовує причини трагічної загибелі гірника у Мирнограді, якого на шахті вразило електричним струмом.

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