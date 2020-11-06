На шахті у Кіровоградській області від удару ковша загинула людина

“5 листопада в смт Смоліно, Маловисківського району, на шахті ДП „Смолінська“ на горизонті 640 м під час проведення ремонтних робіт, унаслідок удару ковша загинула людина, ще 1 особа постраждала. Рятувальники підняли на поверхню травмованого, а також тіло загиблого”, — йдеться в повідомленні.

Додається, що шахта працює в штатному режимі.

Як повідомляв УНН, у Донецькій області прокуратура з’ясовує причини трагічної загибелі гірника у Мирнограді, якого на шахті вразило електричним струмом.