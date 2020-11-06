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На шахте в Кировоградской области от удара ковша погиб человек

На шахте в Кировоградской области от удара ковша погиб человек

Киев  •  УНН

 • 21446 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Кировоградской области на шахте во время проведения ремонтных работ погиб человек, еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

“5 ноября в пгт Смолино, Маловисковского района, на шахте ГП „Смолинская“ на горизонте 640 м во время проведения ремонтных работ, в результате удара ковша погиб человек, еще один человек пострадал. Спасатели подняли на поверхность травмированного, а также тело погибшего”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что шахта работает в штатном режиме.

Как сообщал УНН, в Донецкой области прокуратура выясняет причины трагической гибели горняка в Мирнограде, которого на шахте ударило электрическим током.

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