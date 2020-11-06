На шахте в Кировоградской области от удара ковша погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Кировоградской области на шахте во время проведения ремонтных работ погиб человек, еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
“5 ноября в пгт Смолино, Маловисковского района, на шахте ГП „Смолинская“ на горизонте 640 м во время проведения ремонтных работ, в результате удара ковша погиб человек, еще один человек пострадал. Спасатели подняли на поверхность травмированного, а также тело погибшего”, — говорится в сообщении.
Добавляется, что шахта работает в штатном режиме.
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