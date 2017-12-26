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На сайті ВР оприлюднили текст законопроекту про Антикорупційний суд

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. На офіційному сайті Верховної Ради України оприлюднили текст законопроекту Президента про “Вищий антикорупційний суд”, передає УНН.

На сайті ВР оприлюднили текст законопроекту про Антикорупційний суд

Відповідно до пояснювальної записки законопроекту, спеціалізований антикорупційний суд має розглядати кримінальні провадження, пов’язані із вчиненням правопорушень, які містять корупційну складову.

Запропоновано, щоб Вищий антикорупційний суд розглядав кримінальні провадження як стосовно корупційних злочинів, які визначені корупційними, а саме злочини, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 ККУ, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368 – 369-2 Кримінального кодексу України так і стосовно інших, пов'язаних та об'єднаних із ними в одне кримінальне провадження, злочинів.

Зокрема, передбачається, що суд зможе слухати справи про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (стаття 209 Кримінального кодексу України), якщо легалізація (відмивання) стосуватиметься доходів, одержаних внаслідок вчинення саме корупційних злочинів, а не внаслідок будь-яких інших злочинів, не пов’язаних із корупцією.

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Проектом закону запропоновано, щоб суд розглядав корупційні справи, якщо розмір заподіяної шкоди буде в 500 і більше разів перевищувати розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Як зазначається у проекті документа, голова Вищого антикорупційного суду обиратиметься з числа його суддів. Голова суду матиме одного заступника, який здійснюватиме адміністративні повноваження.

Що стосується спеціальних вимог до кандидатів на посаду суддів Вищого антикорупційного суду. Наприклад, кандидат повинен бути громадянином України і мати не менше 35 років, стаж роботи на посаді судді не менше 5 років або мати науковий ступінь у сфері права і стаж наукової роботи не менше 7 років, або ж адвокатської практики у суді не менше 7 років тощо.

При цьому, суддею антикорупційного суду не зможе стати кандидат, який протягом останніх 10 років працював у правоохоронних органах, був депутатом всіх рівнів, протягом 5 років входив до керівних органів політичних партій або був пов’язаний з партіями тощо.

Крім того, відповідно до пропозицій Венеціанської комісії, до процедури відбору суддів будуть також залучені міжнародні експерти.

Зокрема, проектом закону передбачається утворити при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України Громадську раду міжнародних експертів, чисельністю не більше 7 членів, які будуть призначатимуться ВККС винятково на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції.

Нагадаємо, 22 грудня, експерти презентували Президенту проект закону про Антикорупційний суд, який включає у себе найкращу міжнародну практику в різних країнах, експертні рекомендації фахівців ОБСЄ та висновки Венеційської комісії.

Як повідомляв УНН, Порошенко під час телефонної розмови з Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном проінформував про розблокування процесу створення Антикорупційного суду.

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