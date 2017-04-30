Сайт фанів Євробачення опублікував "гід з виживання в Україні" для туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. На сайті фанатів «Євробачення» опубліковано «гід з виживання в Україні» для туристів, передає УНН з посиланням на сайт КМДА.
Путівник написаний англійською мовою у напівжартівливій формі. Поради для туристів розміщені у декількох розділах: як добратися до міста з аеропорту, де жити, що дивитися.
Автором гіду є Владислав Терехов.
У гіді туристам не радять поселятися біля МВЦ.Зазначається, що район є непривабливим і розташований далеко від центру.
В окрему графу винесені люди, яких радять остерігатися: кишенькові злодії, люди з екзотичними тваринами на вулицях, які у випадку контакту, агресивно змушують зробити фото і заплатити за нього, бідняки, які просять милостиню, таксисти, що стоять на вулицях і зазвичай називають ціну у 2-3 рази вищу від офіційних служб.
Нагадаємо, міжнародний фестиваль повітряних куль “Монгольф’єрія. Небо Києва” під час проведення Євробачення 6-14 травня пройде у Києві