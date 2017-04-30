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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 35703 перегляди

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Сайт фанів Євробачення опублікував "гід з виживання в Україні" для туристів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. На сайті фанатів «Євробачення» опубліковано «гід з виживання в Україні» для туристів, передає УНН з посиланням на сайт КМДА.

 

Сайт фанів Євробачення опублікував "гід з виживання в Україні" для туристів

Путівник написаний англійською мовою у напівжартівливій формі. Поради для туристів розміщені у декількох розділах: як добратися до міста з аеропорту, де жити, що дивитися.

Автором гіду є Владислав Терехов.

У гіді туристам не радять поселятися біля МВЦ.Зазначається, що район є непривабливим і розташований далеко від центру.

В окрему графу винесені люди, яких радять остерігатися: кишенькові злодії, люди з екзотичними тваринами на вулицях, які у випадку контакту, агресивно змушують зробити фото і заплатити за нього, бідняки, які просять милостиню, таксисти, що стоять на вулицях і зазвичай називають ціну у 2-3 рази вищу від офіційних служб.

Нагадаємо, міжнародний фестиваль повітряних куль “Монгольф’єрія. Небо Києва” під час проведення Євробачення 6-14 травня пройде у Києві

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