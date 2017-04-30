Сайт фанов Евровидение опубликовал "гид по выживанию в Украине" для туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. На сайте фанатов «Евровидения» опубликовано «гид по выживанию в Украине» для туристов передает УНН со ссылкой на сайт КГГА.
Путеводитель написан на английском языке в полушутливой форме. Советы для туристов размещены в нескольких разделах: как добраться до города из аэропорта, где жить, что смотреть.
Автором гиду является Владислав Терехов.
В гиде туристам не советуют селиться у МВЦ. Указывается, что район является непривлекательным и расположен далеко от центра.
В отдельную графу вынесены люди, которых советуют остерегаться: карманники, люди с экзотическими животными на улицах, в случае контакта, агрессивно заставляют сделать фото и заплатить за него, бедняки, которые просят милостыню, таксисты, стоящих на улицах и обычно называют цену в 2-3 раза выше от официальных служб.
Напомним, международный фестиваль воздушных шаров "Монгольфьерия. Небо Киева "во время проведения Евровидения 6-14 мая пройдет в Киеве