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На сайт НБУ обрушилася DDoS-атака

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. На сайт Національного банку України влаштували DDoS-атаку, через що сайт тимчасово працює в обмеженому вигляді. Про це йдеться у повідомленні НБУ у Facebook, передає УНН.

На сайт НБУ обрушилася DDoS-атака

"Національний банк сьогодні перебував під зовнішньою DDoS-атакою. Через це офіційний сайт Національного банку тимчасово працює у обмеженому режимі", - вказали у регуляторі.

Критично важлива електронна інфраструктура Національного банку, як зазначається при цьому, "працює в звичайному режимі". "У тому числі - система електронних платежів, якою користуються банки; електронна пошта та внутрішня комп'ютерна мережа НБУ", - зазначили у НБУ.

Повідомляється, що наразі триває робота із відновлення належної роботи сайту Національного банку

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