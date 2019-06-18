На сайт НБУ обрушилася DDoS-атака
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. На сайт Національного банку України влаштували DDoS-атаку, через що сайт тимчасово працює в обмеженому вигляді. Про це йдеться у повідомленні НБУ у Facebook, передає УНН.
"Національний банк сьогодні перебував під зовнішньою DDoS-атакою. Через це офіційний сайт Національного банку тимчасово працює у обмеженому режимі", - вказали у регуляторі.
Критично важлива електронна інфраструктура Національного банку, як зазначається при цьому, "працює в звичайному режимі". "У тому числі - система електронних платежів, якою користуються банки; електронна пошта та внутрішня комп'ютерна мережа НБУ", - зазначили у НБУ.
Повідомляється, що наразі триває робота із відновлення належної роботи сайту Національного банку.