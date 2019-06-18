На сайт НБУ обрушилась DDoS-атака
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. На сайт Национального банка Украины устроили DDoS-атаку, из-за чего сайт временно работает в ограниченном виде. Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook, передает УНН.
"Национальный банк сегодня находился под внешней DDoS-атакой. Поэтому официальный сайт Национального банка временно работает в ограниченном режиме", - указали в регуляторе.
Критически важная электронная инфраструктура Национального банка, как отмечается при этом, "работает в обычном режиме". "В том числе - система электронных платежей, которой пользуются банки, электронная почта и внутренняя компьютерная сеть НБУ", - отметили в НБУ.
Сообщается, что в настоящее время продолжается работа по восстановлению надлежащей работы сайта Национального банка.