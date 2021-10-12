На саміті Україна-ЄС обговорили можливі санкції проти "Північного потоку-2"

Цитата

“У будь-якому випадку нам важливо зберегти той транзит газу, який йде по нашій території. Тому що втрачати по 2 млрд доларів, законних, ніхто не хоче. Тому ми звертаємось по різних напрямках через цю небезпеку. Ми сьогодні обговорювали можливість застосування третього енергетичного пакету ЄС щодо „Північного потоку-2“ і окремої санкційної політики щодо „Північного потоку“. Це дискусія не на один день”, — сказав Президент.

Деталі

З його слів, сьогодні на саміті широко обговорювалось питання енергетичної безпеки України і Європи.

“У нас є велика програма щодо енергозбереження, і це стосується не тільки утеплення кожної домівки. Вона розроблена вже абсолютно детально, цю програму ми будемо обговорювати з колегами з ЄС, і на цю програму Україні сьогодні потрібно десь біля 300 млрд грн”, — зазначив Зеленський.

“Ми точно її запровадимо, за підтримки фахівців і фінансової допомоги з боку ЄС, це буде швидше, але у будь-якому випадку ми вже це будемо починати робити наступного року. Ми не можемо чекати, коли сусід погрожує нам відключенням або зменшенням обсягу газу”, — сказав він.

Доповнення

Сьогодні голова Єврокомісії заявила, що Україна залишається і має залишатись надійним транзитером газу.