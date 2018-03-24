На саміті у Женеві розповіли як Росія позбавила Україну частот на території окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Через російську анексію Криму Україна втратила об’єкти телекомунікаційної інфраструктури, радіо, телечастот і техніки, а на українських частотах в Криму Росія проводить масовану дискредитаційну інформаційну кампанію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку першого заступника міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар.
“Свій виступ присвятила окупованим територіям Криму і Донбасу, де разом з територіями вкрали обов’язок і право України на телевізійне і радіомовлення. Об’єкти телекомунікаційної інфраструктури, радіо і телечастоти, техніка і приміщення радіомовників були вкрадені окупантом в порушення багатьох міжнародно-правових актів”, — зазначила вона у соціальній мережі.
Вона додала також і те, що: “Цинічним є те, що на українських частотах, визнаних за Україною, Росія впроваджує масовану дискредитаційну інформаційну кампанію, завдання і цілі якої на окупованих територіях, зокрема, дистанціювати громадян України, які живуть в Криму та на Донбасі, від інших українців”.
Джеппар наголосила, що зараз десятки російських мовників на українських частотах, що відповідно до Міжнародного союзу електрозв’язку, належать Україні, “розповідають громадянам України в Криму і на Донбасі про “радикалів і карателів, громадянську війну і націоналізм”.
Як повідомляв УНН, окупаційна влада Криму затримала кримськотатарського журналіста Нарімана Мемедемінова.