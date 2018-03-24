На саммите в Женеве рассказали как Россия лишила Украину частот на территории оккупированного Крыма

“Свое выступление посвятила оккупированным территориям Крыма и Донбасса, где вместе с территориями украли обязанность и право Украины на телевизионное и радиовещание. Объекты телекоммуникационной инфраструктуры, радио и телечастоты, техника и помещения радиовещателей были украдены оккупантом в нарушение многих международно-правовых актов”, — отметила она в социальной сети.

Она добавила также и то, что: “Циничным является то, что на украинских частотах, признанных за Украиной, Россия внедряет массированную дискредитационную информационную кампанию, задачи и цели которой на оккупированных территориях, в частности, дистанцировать граждан Украины, которые живут в Крыму и на Донбассе, от других украинцев”.

Джеппар отметила, что сейчас десятки российских вещателей на украинских частотах, что согласно Международному союзу электросвязи, принадлежат Украине, “рассказывают гражданам Украины в Крыму и на Донбассе о “радикалах и карателях, гражданскую войну и национализм”.

Как сообщал УНН, оккупационная власть Крыма задержала крымскотатарского журналиста Наримана Мемедеминова.