На саміті G7 підписали декларацію по боротьбі з тероризмом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Лідери країн “Великої сімки” за підсумками саміту в італійській Таормині підписали декларацію по боротьбі з міжнародним тероризмом і екстремізмом, передає УНН з посиланням на документ G7.
Даний крок був зроблений після теракту в Манчестері 22 травня, а також ряду інших терористичних атак в Європі та інших частинах світу.
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За словами прем’єр-міністра Італії Паоло Джентілоні, група G7 також планує підключити ряд організацій до боротьби з пропагандою тероризму в кіберпросторі.
“По перше, ми оголосимо бій з пропагандою тероризму в інтернеті. В той час як інтернет є одним з найбільш важливих технологічний досягнень в останній десятиліття, інтернет має також є доведеним і потужним інструментом для терористичної мети,” — йдеться в заяві.
Лідери G7 закликали провайдерів і засоби масової інформації боротися із підозрілим контентом, боротися з екстремізмом.
Крім того, в заяві додали, що намагатимуться підтримувати та сприяти роботі Інтерполу.
Нагадаємо, лідери “Великої сімки” зібралися в Італії на саміт.