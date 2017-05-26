На саммите G7 подписали декларацию по борьбе с терроризмом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Лидеры стран "Большой семерки" по итогам саммита в итальянской Таормине подписали декларацию по борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, передает УНН со ссылкой на документ G7.
Данный шаг был сделан после теракта в Манчестере 22 мая, а также ряда других террористических атак в Европе и других частях света.
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По словам премьер-министра Италии С.Джентилони, группа G7 также планирует подключить ряд организаций к борьбе с пропагандой терроризма в киберпространстве.
“Во-первых, мы объявим бой с пропагандой терроризма в интернете. В то время как интернет является одним из наиболее важных технологических достижений в последний десятилетия, интернет также является доказанным и мощным инструментом для террористической цели,” — говорится в заявлении.
Лидеры G7 призвали провайдеров и средства массовой информации бороться с подозрительным контентом, бороться с экстремизмом.
Кроме того, в заявлении добавили, что страны “большой семерки” будут пытаться поддерживать и способствовать работе Интерпола.
Напомним, лидеры “Большой семерки” собрались в Италии на саммит.