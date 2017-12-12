На Русанівських садах в Києві сталася масштабна пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. На Русанівських садах в столиці загорівся чотириповерховий приватний будинок. Про це повідомляє управління ДСНС у Києві, передає УНН.
У вівторок 12 грудня об 11:16 до рятувальників надійшло повідомлення, що на Русанівських садах на вулиці Садовій, 11 лінія, загорівся 4-поверховий приватний будинок.
За короткий час площа пожежі розповсюдилась на 500 кв. м. Існувала загроза подальшого поширення вогню на сусідні будівлі.
Під час ліквідації пожежі вогнеборці винесли з будівлі на безпечну відстань кисневий балон. За попередньою інформацією, в будинку стався вибух невідомої речовини, ймовірно, у приміщенні містяться газові балони.
За попередньою інформацією Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА, на першому поверсі будинку розміщено СТО.
О 12:30 пожежу на площі 500 кв. м локалізовано.
Загиблих і постраждалих немає.
На місці пожежі працює 21 одиниця основної та спецтехніки та 87 рятувальників.
Як повідомляв УНН, у протитуберкульозному диспансері на Одещині сталась пожежа.