На Русановских садах в Киеве возник масштабный пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. На Русановских садах в столице загорелся четырехэтажный частный дом. Об этом сообщает управление ГСЧС в Киеве, передает УНН.
В вторник, 12 декабря в 11:16 к спасателям поступило сообщение, что на Русановских садах на улице Садовой, 11 линия, загорелся 4-этажный частный дом.
За короткое время площадь пожара распространился на 500 кв. м. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на соседние здания.
Во время ликвидации пожара пожарные вынесли из здания на безопасное расстояние кислородный баллон. По предварительной информации, в доме произошел взрыв неизвестного вещества, вероятно, в помещении содержатся газовые баллоны.
По предварительной информации Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА, на первом этаже дома размещены СТО.
В 12:30 пожар на площади 500 кв. м локализован.
Погибших и пострадавших нет.
На месте пожара работает 21 единица основной и спецтехники и 87 спасателей.
Как сообщал УНН, в противотуберкулезном диспансере в Одесской области произошел пожар.