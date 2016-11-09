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На російському заводі, який випускає ЗРК, стався обвал, четверо загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. На машинобудівному заводі ім. М.І. Калініна в Єкатеринбурзі, який входить до концерну ВАТ ППО "Алмаз - Антей", та заданими сайту підприємства, що з військової продукції він виробляє зенітно-ракетно пускові установки, стався обвал покрівлі, внаслідок якого загинуло 4 осіб, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".

Як повідомляється, площа обвалення покрівлі виробничої будівлі машинобудівного заводу імені М.І. Калініна в склала майже 2 тисячі квадратних метрів.

За даними МНС Свердловської області, під час завалів загинуло чотири особи, особи яких вже встановлені. Крім того, з-під завалів вдалося витягти 14 осіб, четверо з них у тяжкому стані.

До ліквідації наслідків обвалу залучено 506 співробітників МНС і 86 одиниць техніки.

За фактом обвалення конструкцій на заводі порушено кримінальну справу.

Як повідомляв УНН, п’ятеро чоловіків постраждали на Миколаївщині внаслідок обвалу будівлі непрацюючого заводу.

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