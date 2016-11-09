На российском заводе, который выпускает ЗРК, произошел обвал, четверо погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. На машиностроительном заводе им. М.И. Калинина в Екатеринбурге, который входит в концерн ОАО ПВО "Алмаз - Антей", и по данным сайта предприятия, что из военной продукции он производит зенитно-ракетно пусковые установки, произошел обвал кровли, в результате которого погибли 4 человека, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Как сообщается, площадь обрушения кровли производственного здания машиностроительного завода имени М.И. Калинина составила почти 2 тыс. квадратных метров.
По данным МЧС Свердловской области, во время обвала погибли четыре человека, личности которых уже установлены. Кроме того, из-под завалов удалось извлечь 14 человек, четверо из них в тяжелом состоянии.
К ликвидации последствий обвала привлекли 506 сотрудников МЧС и 86 единиц техники.
По факту обрушения конструкций на заводе возбудили уголовное дело.
Как сообщал УНН, пятеро мужчин пострадали в Николаевской области в результате обрушения здания неработающего завода.