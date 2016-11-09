На российском заводе, который выпускает ЗРК, произошел обвал, четверо погибших

Как сообщается, площадь обрушения кровли производственного здания машиностроительного завода имени М.И. Калинина составила почти 2 тыс. квадратных метров.

По данным МЧС Свердловской области, во время обвала погибли четыре человека, личности которых уже установлены. Кроме того, из-под завалов удалось извлечь 14 человек, четверо из них в тяжелом состоянии.

К ликвидации последствий обвала привлекли 506 сотрудников МЧС и 86 единиц техники.

По факту обрушения конструкций на заводе возбудили уголовное дело.

Как сообщал УНН, пятеро мужчин пострадали в Николаевской области в результате обрушения здания неработающего завода.