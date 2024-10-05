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На російському Алтаї прорвало дамбу

На російському Алтаї прорвало дамбу

Київ • УНН

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В алтайському краї рф прорвало дамбу на Дзеркальних озерах, зруйновано дорогу в райцентрі шелаболіха. Влада оцінює збитки та розробляє заходи з ліквідації наслідків, постраждалих немає.

В алтайському краї росії прорвало дамбу на Дзеркальних озерах, зруйновано дорогу між двома частинами райцентру шелаболіха. Про це повідомив у телеграм-каналі глава шелаболиського району олександр шушунов, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні у шелаболісі сталася неприємна ситуація. Дамби, які роками тримали воду на Дзеркальних озерах, незважаючи на всі зусилля щодо їх зміцнення, сьогодні не стримали великого обсягу води, що накопичилася цього дощового літа. І, як наслідок, вся вода вийшла у русло річки, яка розділяє шелаболіху. Наразі дорога, що сполучає обидві частини села, зруйнована", - написав Шушунов.

Він заявив, що у зв'язку з серйозністю ситуації, це надзвичайна подія на контролі в уряду алтайського краю.

"Проводяться всі необхідні в цьому випадку заходи, буде оцінено збитки та розроблено спільні із крайовими структурами заходи щодо якнайшвидшої ліквідації прориву дамби", - додав він.

росЗМІ повідомляють, що в алтайському краї через прорив дамби запровадили режим підвищеної готовності у шелаболіському районі.

Також росЗМІ з посиланням на  регіональне управління МНС повідомляють, що підтоплень житлових будинків та присадибних ділянок не сталося, постраждалих немає.

Доповнення

У квітні у російському орську був прорив дамби.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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