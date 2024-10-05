На российском Алтае прорвало дамбу

В алтайском крае россии прорвало дамбу на Зеркальных озерах, разрушена дорога между двумя частями райцентра шелаболиха. Об этом сообщил в телеграм-канале глава шелаболихинского района александр шушунов, передает УНН.

Детали

"Сегодня в шелаболихе произошла неприятная ситуация. Дамбы, которые годами держали воду на Зеркальных озерах, несмотря на все усилия по их укреплению, сегодня не сдержали большого объема воды, накопившейся этим дождливым летом. И, как следствие, вся вода вышла в русло реки, которая разделяет шелаболиху. Сейчас дорога, соединяющая обе части села, разрушена", - написал шушунов.

Он заявил, что в связи с серьезностью ситуации, это чрезвычайное происшествие на контроле у правительства алтайского края.

"Проводятся все необходимые в этом случае мероприятия, будут оценены убытки и разработаны совместные с краевыми структурами меры по скорейшей ликвидации прорыва дамбы", - добавил он.

росСМИ сообщают, что в алтайском крае из-за прорыва дамбы ввели режим повышенной готовности в шелаболихском районе.

Также росСМИ со ссылкой на региональное управление МЧС сообщают, что подтоплений жилых домов и приусадебных участков не произошло, пострадавших нет.

Дополнение

В апреле в российском орске был прорыв дамбы.