На різдвяні свята в Україні може випасти до 35 см снігу

“За прогнозами Укргідрометцентру, внаслідок переміщення в Україну активного циклону з Чорного моря протягом 6-8 січня 2017 року на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Сумської, південних районів Київської, східних районів Вінницької областей очікуються сильні снігопади з утворенням снігового покриву висотою 25-30 см, на Одещині та Миколаївщині до 35 см”, — йдеться у повідомленні.

Також очікуються сильні тривалі хуртовини, снігові замети, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с. У Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській областях — відкладення ожеледі на дротах, деревах та дорогах.

У Києві приріст снігового покриву очікується в межах 10-15 см, мінімальна температура знизиться до 15-18 градусів.

Зазначається, 9 січня 2017 року послаблення та припинення небезпечних явищ.

У західних та північних областях різке зниження температури повітря до 11-16 градусів, в Карпатах та Прикарпатті до 20-25 градусів морозу.