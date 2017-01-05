На рождественские праздники в Украине может выпасть до 35 см снега
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. На рождественские праздники в Украине ожидаются снегопады, в отдельных областях может выпасть до 35 см снега. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины в Facebook, передает УНН.
"По прогнозам Укргидрометцентра, в результате перемещения в Украину активного циклона с Черного моря в течение 6-8 января 2017 года на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей ожидаются сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25-30 см, в Одесской и Николаевской до 35 см", - говорится в сообщении.
Также ожидаются сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с. В Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях - отложения гололеда на проводах, деревьях и дорогах.
В Киеве прирост снежного покрова ожидается в пределах 10-15 см, минимальная температура снизится до 15-18 градусов.
Отмечается, 9 января 2017 года ослабление и прекращение опасных явлений.
В западных и северных областях резкое снижение температуры воздуха до 11-16 градусов, в Карпатах и Прикарпатье до 20-25 градусов мороза.