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На Рівненщині вночі працювала ППО, ушкоджень інфраструктури не фіксували

На Рівненщині вночі працювала ППО, ушкоджень інфраструктури не фіксували

Київ • УНН

 • 12676 перегляди

Вночі сили протиповітряної оборони успішно збили ворожу повітряну ціль на Рівненщині. Внаслідок інциденту не було зафіксовано ушкоджень інфраструктури, люди не постраждали.

Уночі сили протиповітряної оборони успішно збили ворожу повітряну ціль у Рівненській області, не було зафіксовано ушкоджень інфраструктури, люди не постраждали, повідомив у п'ятницю голова Рівненської ОВА Олександр Коваль у Telegram, пише УНН.

Сили ППО працювали вночі на Рівненщині. Як результат - збиття повітряної ворожої цілі. Ушкоджень інфраструктури зафіксовано не було. Люди не постраждали

- написав Коваль.

У Рівному стався вибух20.09.24, 04:59 • 109088 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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