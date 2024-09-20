На Рівненщині вночі працювала ППО, ушкоджень інфраструктури не фіксували
Київ • УНН
Вночі сили протиповітряної оборони успішно збили ворожу повітряну ціль на Рівненщині. Внаслідок інциденту не було зафіксовано ушкоджень інфраструктури, люди не постраждали.
Уночі сили протиповітряної оборони успішно збили ворожу повітряну ціль у Рівненській області, не було зафіксовано ушкоджень інфраструктури, люди не постраждали, повідомив у п'ятницю голова Рівненської ОВА Олександр Коваль у Telegram, пише УНН.
Сили ППО працювали вночі на Рівненщині. Як результат - збиття повітряної ворожої цілі. Ушкоджень інфраструктури зафіксовано не було. Люди не постраждали