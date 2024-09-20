В Ровенской области ночью работала ПВО, повреждений инфраструктуры не фиксировали

Ночью силы противовоздушной обороны успешно сбили вражескую воздушную цель в Ровенской области, не было зафиксировано повреждений инфраструктуры, люди не пострадали, сообщил в пятницу глава Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram, пишет УНН.

Силы ПВО работали ночью в Ровенской области. Как результат - сбитие воздушной вражеской цели. Повреждений инфраструктуры зафиксировано не было. Люди не пострадали - написал Коваль.

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