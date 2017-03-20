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На Рівненщині заживо згоріли мати з сином

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 20 березня. УНН. Пожежа в будинку райцентру Зарічне спалахнула сьогодні вдосвіта. Дерев'яний будинок гасили 10 рятувальників, але врятувати матір із сином не змогли, повідомила УНН прес-служба управління ДСНС у Рівненській області.

“На місці пожежі знайшли згорілими заживо 88-річну господиню оселі та її 56-річного сина. Через майже чотири години пожежу загасили”, — йдеться у повідомленні.

Вогнем було знищено меблі та речі домашнього вжитку у житловій кімнаті, а також перекриття і покриття житлового будинку.

Причина пожежі та трагічної загибелі людей з’ясовується.

Нагадаємо, 20 березня о 05:56 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що у с. Андріяшівка Крижопільського району горить будівля сільської ради. За вказаною адресою було терміново направлено відділення чергового караулу ДПРЧ смт Крижопіль. Прибувши на місце виклику, ланка газодимозахисної служби провела розвідку місця пожежі. Рятувальники встановили, що загорання виникло в одному із кабінетів адмінбудівлі.

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