В Ровенской области заживо сгорели мать с сыном

"На месте пожара нашли сгоревшими заживо 88-летнюю хозяйку дома и ее 56-летнего сына. Спустя почти 4 часа пожар был потушен", - говорится в сообщении.

Огнем было уничтожено мебель и вещи домашнего обихода в жилой комнате, а также перекрытия и покрытия жилого дома.

Причина пожара и трагической гибели людей выясняется.

Напомним, 20 марта в 5:56 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в с. Андрияшовка Крыжопольского района горит здание сельского совета. По указанному адресу было срочно направлено отделение дежурного караула ДПРЧ пгт Крыжополь. Прибыв на место вызова, звено газодымозащитной службы провела разведку места пожара. Спасатели установили, что возгорание возникло в одном из кабинетов админздания.