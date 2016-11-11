На Рівненщині затримали молодиків, які побили і пограбували громадянина Великої Британії
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Двоє молодиків побили та обікрали громадянина Британії у місті Вараш. Про це кореспонденту УНН розповіли у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
В іноземця відібрали фотоапарат, документи, золотий перстень, гаманець та мобільний телефон.
Інцидент трапився 9 листопада, коли чоловік, який приїхав до дружини з донькою, вирішив пофотографувати нічне місто. Біля магазину іноземець випадково штовхнув двох хлопців, але залагодив конфлікт чашкою кави. Через кілька години він знову зустрів на вулиці молодиків, які вже були добряче напідпитку. Хлопці побили чоловіка та пограбували. Коли отямився, чоловік зателефонував дружині.
Поліція розшукала нападників — це жителі Вараша 19-ти та 23-ох років. Вони зізнаються у скоєному, але не можуть пояснити причини свого вчинку. Під час обшуку в них вилучили награбовані речі.
Нападникам оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Обом загрожує покарання до 6 років ув’язнення.
Нагадаємо, до п’яти років в’язниці засудили жінку, яка побила, а потім пограбувала 88-річну бабусю на Київщині.