На Ровенщине задержали молодых людей, которые избили и ограбили гражданина Великобритании

В иностранца отобрали фотоаппарат, документы, золотой перстень, кошелек и мобильный телефон.

Инцидент произошел 9 ноября, когда человек, который приехал к жене с дочерью, решил пофотографировать ночной город. У магазина иностранец случайно толкнул двух ребят, но уладил конфликт чашкой кофе. Через несколько часов он снова встретил на улице молодых людей, которые уже были изрядно навеселе. Ребята избили мужчину и ограбили. Когда пришел в себя, мужчина позвонил жене.

Полиция разыскала нападающих - это жители Вараша 19-ти и 23-х лет. Они признаются в содеянном, но не могут объяснить причины своего поступка. Во время обыска у них изъяли награбленные вещи.

Нападающим объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Обоим грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

Напомним, до пяти лет тюрьмы осудили женщину, которая избила, а затем ограбила 88-летнюю бабушку на Киевщине .