На Рівненщині за спиною Президента впала бурулька
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Під час виступу президента України Петра Порошенка, на відкритті дошкільного навчального закладу на Рівненщині, за його спиною із даху будівлі впала бурулька. Про це свідчить відео, опубліковане на сторінці президента у Facebook, передає УНН.
Зокрема, під час виступу глави української держави на 2.58 хвилині відео з даху будівлі за спиною гаранта впала бурулька. Ймовірно, біля охоронця Президента.
Зазначимо, що бурулька не зашкодила виступу Порошенка. В результаті події ніхто не постраждав.
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