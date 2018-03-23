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На Рівненщині за спиною Президента впала бурулька

На Рівненщині за спиною Президента впала бурулька

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Під час виступу президента України Петра Порошенка, на відкритті дошкільного навчального закладу на Рівненщині, за його спиною із даху будівлі впала бурулька. Про це свідчить відео, опубліковане на сторінці президента у Facebook, передає УНН.

Зокрема, під час виступу глави української держави на 2.58 хвилині відео з даху будівлі за спиною гаранта впала бурулька. Ймовірно, біля охоронця Президента.

Зазначимо, що бурулька не зашкодила виступу Порошенка. В результаті події ніхто не постраждав. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ожеледиця і бурульки: завтра у Києві великих морозів не чекають

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