В Ровенской области за спиной Президента упала сосулька
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Во время выступления президента Украины Петра Порошенко, на открытии дошкольного учебного заведения в Ровенской области, за его спиной с крыши здания упала сосулька. Об этом свидетельствует видео, опубликованное на странице президента в Facebook, передает УНН.
В частности, во время выступления главы украинского государства на 2.58 минуте видео с крыши здания за спиной гаранта упала сосулька. Вероятно, возле охранника Президента.
Отметим, что сосулька не помешала выступлению Порошенко. В результате происшествия никто не пострадал.
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