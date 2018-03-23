В Ровенской области за спиной Президента упала сосулька

В частности, во время выступления главы украинского государства на 2.58 минуте видео с крыши здания за спиной гаранта упала сосулька. Вероятно, возле охранника Президента.

Отметим, что сосулька не помешала выступлению Порошенко. В результате происшествия никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гололед и сосульки: завтра в Киеве больших морозов не ждут