На Рівненщині ввели карантин через скажену лисицю

Труп лисиці виявили у приватному господарстві селянина. Ветеринари відібрали патматеріал для лабораторних досліджень. Експертиза виявила захворювання на сказ.

Фахівці ветеринарної служби здійснюватимуть щоденний подвірний обхід та проводитимуть щеплення від сказу для домашніх котів і собак.