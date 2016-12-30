На Рівненщині ввели карантин через скажену лисицю
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 30 грудня. УНН. У селі Варковичі Дубенського району Рівненщини ввели карантин на 60 діб. Таке рішення ухвалила спецкомісія через підтвердження вірусу сказу в лисиці. Про це проінформували в Дубенській РДА, повідомляє УНН.
Труп лисиці виявили у приватному господарстві селянина. Ветеринари відібрали патматеріал для лабораторних досліджень. Експертиза виявила захворювання на сказ.
Фахівці ветеринарної служби здійснюватимуть щоденний подвірний обхід та проводитимуть щеплення від сказу для домашніх котів і собак.