В Ровенской области ввели карантин из-за бешеной лисы
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 30 декабря. УНН. В селе Варковичи Дубенского района Ровенской ввели карантин на 60 суток. Такое решение приняла спецкомиссия из-за подтверждения вируса бешенства у лисы. Об этом проинформировали в Дубенский РГА, сообщает УНН.
Труп лисы обнаружили в частном хозяйстве сельского жителя. Ветеринары взяли патматериал для лабораторных исследований. Экспертиза выявила заболевание бешенством.
Специалисты ветеринарной службы будут осуществлять ежедневный подворный обход и делать прививки от бешенства домашним кошкам и собакам.