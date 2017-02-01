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На Рівненщині ввели карантин через скаженого собаку

На Рівненщині ввели карантин через скаженого собаку

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Рівненській області ввели карантин через скаженого собаку. Домашній пес покусав господаря в селі Мирогоща Дубенського району. Про це повідомили кореспонденту УНН у Дубенській РДА.

У тварини підтверджений вірус сказу.

Відсьогодні в селі на 60 днів ввели карантин. Фахівці ветеринарної служби будуть проводити щеплення всіх домашніх собак і котів.

Як повідомляв УНН, торік на Рівненщині загалом зафіксовано майже 50 випадків сказу. Від цієї недуги померла жителька Гощанського району. А в Рівному чоловіка вкусив скажений кажан. Також 25 січня був зафіксований випадок сказу лисиці, у загрозливій зоні опинилося майже 20 сіл.

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