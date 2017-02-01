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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ровенской области ввели карантин из-за бешеной собаки

В Ровенской области ввели карантин из-за бешеной собаки

Киев • УНН

 • 16444 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Ровенской области ввели карантин из-за бешеной собаки. Домашний пес покусал хозяина в селе Мирогоща Дубенского района. Как сообщили корреспонденту УНН в Дубенской РГА, у животного подтвержден вирус бешенства.

С сегодняшнего дня в селе на 60 дней ввели карантин. Специалисты ветеринарной службы будут проводить прививки всех домашних собак и котов.

Как сообщал УНН, в прошлом году в Ровенской области в целом зафиксировано почти 50 случаев бешенства. От этой болезни умерла жительница Гощанского района. А в Ровно мужчину укусила бешеная летучая мышь. Также 25 января был зафиксирован случай бешенства лисы , в угрожаемой зоне оказалось почти 20 сел.

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