В Ровенской области ввели карантин из-за бешеной собаки

С сегодняшнего дня в селе на 60 дней ввели карантин. Специалисты ветеринарной службы будут проводить прививки всех домашних собак и котов.

Как сообщал УНН, в прошлом году в Ровенской области в целом зафиксировано почти 50 случаев бешенства. От этой болезни умерла жительница Гощанского района. А в Ровно мужчину укусила бешеная летучая мышь. Также 25 января был зафиксирован случай бешенства лисы , в угрожаемой зоне оказалось почти 20 сел.