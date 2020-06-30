На Рівненщині виявили 38 нових випадків коронавірусу, одна жінка померла

Таким чином в Рівненській області наразі 3712 випадків захворювання на коронавірус.

В області уже 70 летальних випадків спричинені COVID-19. Померла 39-річна жителька с.Топілля Млинівського району, яка перебувала на лікуванні у закладі охорони здоров’я Волинської області.

Подолали хворобу 1769 жителів області. Одужало ще 23 мешканці із Дубенського, Рівненського районів та міста Рівне.

В роботі лабораторій області залишається 122 зразки.

Нагадаємо, в Україні вже понад 43,6 тис. випадків COVID-19, за добу - 646 випадків.