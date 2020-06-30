На Рівненщині виявили 38 нових випадків коронавірусу, одна жінка померла
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Станом на вечір понеділка на Рівненщині зареєстровано 38 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Рівненської ОДА Віталія Коваля.
Таким чином в Рівненській області наразі 3712 випадків захворювання на коронавірус.
В області уже 70 летальних випадків спричинені COVID-19. Померла 39-річна жителька с.Топілля Млинівського району, яка перебувала на лікуванні у закладі охорони здоров’я Волинської області.
Подолали хворобу 1769 жителів області. Одужало ще 23 мешканці із Дубенського, Рівненського районів та міста Рівне.
В роботі лабораторій області залишається 122 зразки.
Нагадаємо, в Україні вже понад 43,6 тис. випадків COVID-19, за добу - 646 випадків.