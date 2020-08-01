На Рівненщині виявили 35 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Станом на вечір п’ятниці на Рівненщині зареєстровано 35 нових випадки захворювання на COVID-19. Всього з початку епідемії в області було виявлено 6111 інфікованих коронавірусом осіб. Про це пише УНН з посиланням на Facebook очільника Рівненської ОДА Віталія Коваля.
“Станом на вечір 31 липня на Рівненщині зареєстровано 35 нових випадків захворювання на COVID-19. Вік хворих від 16 до 68 років”, — повідомив Коваль.
“Таким чином в Рівненській області наразі маємо 6111 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Активних хворих на сьогодні 1266”, — додав він.
Очільник ОДА повідомив, що в області — 93 летальних випадки, спричинені COVID-19.
“Подолали хворобу 4752 мешканці області. Одужало 59 людей із Березнівського, Дубенського, Здолбунівського, Костопільського, Млинівського, Рівненського районів та міста Рівне”, — написав Коваль.
Зокрема, в роботі обласної лабораторії залишається 746 зразків. “Впродовж дня досліджено 576 зразків ПЛР-методом та 1308 ІФА”, — написав очільник ОДА.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 69 884 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1693 — летальні. Кабмін України продовжив до 31 серпня адаптивний карантин зі змінами: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.