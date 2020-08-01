На Ровенщине обнаружили 35 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. По состоянию на вечер пятницы в Ровенской области зарегистрировано 35 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии в области было выявлено 6111 инфицированных коронавирусом человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на Facebook главы Ровенской ОГА Виталия Коваля.
"По состоянию на вечер 31 июля на Ровенщине зарегистрировано 35 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 16 до 68 лет", - сообщил Коваль.
"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 6111 случаев заболевания коронавирусной болезнью. Активных больных сегодня 1266", - добавил он.
Глава ОГА сообщил, что в области - 93 летальных случая, вызванных COVID-19.
"Преодолевшие болезнь - 4752 жителя области. Выздоровели 59 человек из Березновского, Дубенского, Здолбуновского, Костопольского, Млинивского, Ровенского районов и города Ровно", - написал Коваль.
В частности, в работе областной лаборатории остается 746 образцов. "В течение дня исследовано 576 образцов ПЦР-методом и 1308 ИФА", - написал глава ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 69884 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 1693 - летальные. Кабмин Украины продлил до 31 августа адаптивный карантин с изменениями: теперь регионы будут делить на "зоны" в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.