На Рівненщині вилучили чергову масштабну партію бурштину на 6 млн грн
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 8 грудня. УНН. Правоохоронці ліквідували черговий цех з обробки бурштину у Рівненській області. В ході слідчих дій було вилучено майже 600 кг "сонячного" каменю. Про це повідомили у прес-службі областної прокуратури, передає УНН.
“В Рівненській області 07.12.2017 виявлено та ліквідовано діяльність чергового підпільного цеху з обробки „сонячного“ каміння та вилучено майже 600 кг обробленого і необробленого бурштину орієнтовною вартістю 6 млн грн, а також спеціальне обладнання для його обробки в кількості 21 одиниці”, — йдеться у повідомленні.
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У кримінальному провадженні, розпочатому за статтями 240, 294, 342, 345 КК України (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, масові заворушення, опір та насильство щодо працівника правоохоронного органу), наразі тривають слідчі дії. Встановлюються особи, причетні до незаконних оборудок з бурштином.
Нагадаємо, на цьому тижні, 6 грудня, на Рівненщині правоохоронці вилучили ще тонну бурштину вартістю 10 млн грн.