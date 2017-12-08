В Ровенской области изъяли очередную масштабную партию янтаря на 6 млн грн
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 8 декабря. УНН. Правоохранители ликвидировали очередной цех по обработке янтаря в Ровенской области. В ходе следственных действий было изъято почти 600 кг "солнечного" камня. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, передает УНН.
“В Ровенской области 07.12.2017 выявлена и ликвидирована деятельность очередного подпольного цеха по обработке „солнечного“ камня и изъято почти 600 кг обработанного и необработанного янтаря ориентировочной стоимостью 6 млн грн, а также специальное оборудование для его обработки в количестве 21 единицы”, — говорится в сообщении.
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В уголовном производстве, начатом по статьям 240, 294, 342, 345 УК Украины (незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения, массовые беспорядки, сопротивление и насилие в отношении работника правоохранительного органа), сейчас идут следственные действия. Устанавливаются лица, причастные к незаконным махинациям с янтарем.
Напомним, на этой неделе, 6 декабря, в Ровенской области правоохранители изъяли еще тонну янтаря стоимостью 10 млн грн.