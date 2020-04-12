На Рівненщині від коронавірусу померла 37-річна жінка, виявили 10 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Станом на вечір 11 квітня, на Рівненщині підтверджено 10 нових випадків захворювання на COVID-19. Таким чином на Рівненщині - 119 виявлених випадків захворювання на COVID-19, з них 7 летальних. На жаль, у суботу померла 37-річна жінка. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку голови Рівненської ОДА Віталія Коваля у Facebook.
За інформацією очільника області, це два мешканці Здолбунівського району (села Новосілки та Здовбиця), три Сарненського (села Орлівка, Тинне та Немовичі), три Рівненського району (села Б.Криниця, Мочулки, селище Квасилів) і два з міста Рівного. Серед хворих і голова Сарненської РДА Олександр Кохан.
Щодо всіх проводиться епідрозслідування з визначення джерел інфікування.
У суботу на перевірці було 43 ПЛР-тести. Одужали - семеро людей.
Як заявив Коваль, Сарненська ЦРЛ отримала вже другий апарат-ШВЛ високого класу. Обладнання встановлене та готове до роботи. Обидва апарати штучної вентиляції легень придбані за кошти обласного бюджету.
Нагадаємо, кількість інфікованих COVID-19 в Україні склала 2 511 осіб, 73 людини померли.