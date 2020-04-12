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На Рівненщині від коронавірусу померла 37-річна жінка, виявили 10 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Станом на вечір 11 квітня, на Рівненщині підтверджено 10 нових випадків захворювання на COVID-19. Таким чином на Рівненщині - 119 виявлених випадків захворювання на COVID-19, з них 7 летальних. На жаль, у суботу померла 37-річна жінка. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку голови Рівненської ОДА Віталія Коваля у Facebook.

За інформацією очільника області, це два мешканці Здолбунівського району (села Новосілки та Здовбиця), три Сарненського (села Орлівка, Тинне та Немовичі), три Рівненського району (села Б.Криниця, Мочулки, селище Квасилів) і два з міста Рівного. Серед хворих і голова Сарненської РДА Олександр Кохан.

Щодо всіх проводиться епідрозслідування з визначення джерел інфікування.

У суботу на перевірці було 43 ПЛР-тести. Одужали - семеро людей.

Як заявив Коваль, Сарненська ЦРЛ отримала вже другий апарат-ШВЛ високого класу. Обладнання встановлене та готове до роботи. Обидва апарати штучної вентиляції легень придбані за кошти обласного бюджету.

Нагадаємо, кількість інфікованих COVID-19 в Україні склала 2 511 осіб, 73 людини померли.

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