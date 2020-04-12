На Рівненщині від коронавірусу померла 37-річна жінка, виявили 10 нових випадків COVID-19

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Станом на вечір 11 квітня, на Рівненщині підтверджено 10 нових випадків захворювання на COVID-19. Таким чином на Рівненщині - 119 виявлених випадків захворювання на COVID-19, з них 7 летальних. На жаль, у суботу померла 37-річна жінка. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку голови Рівненської ОДА Віталія Коваля у Facebook.