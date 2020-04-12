В Ровенской области от коронавируса умерла 37-летняя женщина, обнаружили 10 новых случаев COVID-19

КИЕВ. 12 апреля. УНН. По состоянию на вечер 11 апреля, в Ровенской области подтверждено 10 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом в области - 119 выявленных случаев заболевания COVID-19, из них 7 летальных. К сожалению, в субботу скончалась 37-летняя женщина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля в Facebook.