В Ровенской области от коронавируса умерла 37-летняя женщина, обнаружили 10 новых случаев COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 21698 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 31916 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 49107 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 51508 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 72218 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 71767 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100849 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105268 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130495 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130184 просмотра

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В Ровенской области от коронавируса умерла 37-летняя женщина, обнаружили 10 новых случаев COVID-19

В Ровенской области от коронавируса умерла 37-летняя женщина, обнаружили 10 новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 15173 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. По состоянию на вечер 11 апреля, в Ровенской области подтверждено 10 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом в области - 119 выявленных случаев заболевания COVID-19, из них 7 летальных. К сожалению, в субботу скончалась 37-летняя женщина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля в Facebook.

По информации главы области, это два жителя Здолбуновского района (села Новоселки и Здовбица), три Сарненского (села Орловка, Тынное и Немовичи), три Ровенского района (села Б.Криниця, Мочулки, поселок Квасилов) и два из города Ровно. Среди больных и председатель Сарненскую РГА Александр Кохан.

По всем проводится эпидрасследование по определению источников инфицирования.

В субботу на проверке было 43 ПЦР-теста. Выздоровели - семь человек.

Как заявил Коваль, Сарненская ЦРБ получила уже второй аппарат-ИВЛ высокого класса. Оборудование установлено и готово к работе. Оба аппарата искусственной вентиляции легких приобретены за средства областного бюджета.

Напомним, количество инфицированных COVID-19 в Украине составило 2 511 человек, 73 человека умерли.

Украинские Национальные Новости

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