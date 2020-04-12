В Ровенской области от коронавируса умерла 37-летняя женщина, обнаружили 10 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. По состоянию на вечер 11 апреля, в Ровенской области подтверждено 10 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом в области - 119 выявленных случаев заболевания COVID-19, из них 7 летальных. К сожалению, в субботу скончалась 37-летняя женщина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля в Facebook.
По информации главы области, это два жителя Здолбуновского района (села Новоселки и Здовбица), три Сарненского (села Орловка, Тынное и Немовичи), три Ровенского района (села Б.Криниця, Мочулки, поселок Квасилов) и два из города Ровно. Среди больных и председатель Сарненскую РГА Александр Кохан.
По всем проводится эпидрасследование по определению источников инфицирования.
В субботу на проверке было 43 ПЦР-теста. Выздоровели - семь человек.
Как заявил Коваль, Сарненская ЦРБ получила уже второй аппарат-ИВЛ высокого класса. Оборудование установлено и готово к работе. Оба аппарата искусственной вентиляции легких приобретены за средства областного бюджета.
Напомним, количество инфицированных COVID-19 в Украине составило 2 511 человек, 73 человека умерли.