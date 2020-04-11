Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в Украине составило 2 511 человек, 73 человека умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Украине COVID-19 заразились 2 511 человек, количество летальных случаев возросло до 73 человек, отмечает УНН со ссылкой на канал "Коронавирус_инфо" в Telergram.
“По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2 511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента). За сутки было зафиксировано 308 новых случаев”, — указано в сообщении.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 апреля 2020 года в Центр поступило 1 012 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 9 775 сообщений о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
-
-
- Винницкая область — 151 случай;
- Волынская область — 52 случая;
- Днепропетровская область — 55 случаев;
- Донецкая область — 11 случаев;
- Житомирская область — 74 случая;
- Закарпатская область — 60 случаев;
- Запорожская область — 64 случая;
- Ивано-Франковская область — 274 случая;
- Кировоградская область — 106 случаев;
- г. Киев — 396 случаев;
- Киевская область — 149 случаев;
- Львовская область — 96 случаев;
- Луганская область — 3 случая;
- Николаевская область — 0 случаев;
- Одесская область — 51 случай;
- Полтавская область — 24 случая;
- Ровенская область — 103 случая;
- Сумская область — 69 случаев;
- Тернопольская область — 208 случаев;
- Харьковская область — 8 случаев;
- Херсонская область — 28 случаев;
- Хмельницкая область — 18 случаев;
- Черновицкая область — 409 случаев;
- Черкасская область — 93 случая;
- Черниговская область — 9 случаев.
-