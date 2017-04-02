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На Рівненщині вбили адвоката та поранили екс-начальника обласної поліції

На Рівненщині вбили адвоката та поранили екс-начальника обласної поліції

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. У райцентрі Дубно вчора о 20 годині застрелили адвоката Віту Шаблій та поранили її чоловіка — екс-начальника обласної поліції В’ячеслава Чайку. Про це повідомляє відділ комунікації управління НП у Рівненській області, передає УНН.

Про інцидент правоохоронців повідомили медики швидкої допомоги, які приїхали на виклик у приватний будинок на вулиці Жуковського. На місці події виявили мертвою 43-річну жінку, а її 55-річного чоловіка з вогнепальним пораненням госпіталізували до лікарні.

Обставини стрілянини ще з’ясовують.

Віта Шаблій працювала секретарем судового засідання, юрисконсультом, помічником судді. У 2008 році зайнялася адвокатською практикою.

В’ячеслав Чайка у 2014 році нетривалим час очолював УМВС у Рівненській області, а також подавав свою кандидатуру на посаду глави Нацполіції.

Як повідомляв УНН, на Рівненщині поліцейські встановлюють обставини смерті жінки та поранення чоловіка.

Українські Національні Новини

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