На Рівненщині вбили адвоката та поранили екс-начальника обласної поліції

Про інцидент правоохоронців повідомили медики швидкої допомоги, які приїхали на виклик у приватний будинок на вулиці Жуковського. На місці події виявили мертвою 43-річну жінку, а її 55-річного чоловіка з вогнепальним пораненням госпіталізували до лікарні.

Обставини стрілянини ще з’ясовують.

Віта Шаблій працювала секретарем судового засідання, юрисконсультом, помічником судді. У 2008 році зайнялася адвокатською практикою.

В’ячеслав Чайка у 2014 році нетривалим час очолював УМВС у Рівненській області, а також подавав свою кандидатуру на посаду глави Нацполіції.

Як повідомляв УНН, на Рівненщині поліцейські встановлюють обставини смерті жінки та поранення чоловіка.