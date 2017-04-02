В Ровенской области убили адвоката и ранили экс-начальника областной полиции

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52063 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105098 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161794 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119019 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118083 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113406 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104863 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107226 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103710 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155123 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Ровенской области убили адвоката и ранили экс-начальника областной полиции

В Ровенской области убили адвоката и ранили экс-начальника областной полиции

Киев  •  УНН

 • 21927 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В райцентре Дубно вчера в 20 часов застрелили адвоката Виту Шаблий и ранили ее мужа - экс-начальника областной полиции Вячеслава Чайку. Об этом сообщает отдел коммуникации управления ЧП в Ровенской области, передает УНН.

Об инциденте правоохранителей сообщили медики скорой помощи, которые приехали на вызов в частный дом на улице Жуковского. На месте происшествия обнаружили мертвой 43-летнюю женщину, а ее 55-летнего мужа с огнестрельным ранением госпитализировали в больницу.

Обстоятельства стрельбы еще выясняют.

Вита Шаблий работала секретарем судебного заседания, юрисконсультом, помощником судьи. В 2008 году занялась адвокатской практикой.

Вячеслав Чайка в 2014 году непродолжительным время возглавлял УМВД в Ровенской области, а также подавал свою кандидатуру на пост главы Нацполиции.

Как сообщал УНН, в Ровенской полицейские устанавливают обстоятельства смерти женщины и ранения мужчины.

Украинские Национальные Новости

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