В Ровенской области убили адвоката и ранили экс-начальника областной полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В райцентре Дубно вчера в 20 часов застрелили адвоката Виту Шаблий и ранили ее мужа - экс-начальника областной полиции Вячеслава Чайку. Об этом сообщает отдел коммуникации управления ЧП в Ровенской области, передает УНН.
Об инциденте правоохранителей сообщили медики скорой помощи, которые приехали на вызов в частный дом на улице Жуковского. На месте происшествия обнаружили мертвой 43-летнюю женщину, а ее 55-летнего мужа с огнестрельным ранением госпитализировали в больницу.
Обстоятельства стрельбы еще выясняют.
Вита Шаблий работала секретарем судебного заседания, юрисконсультом, помощником судьи. В 2008 году занялась адвокатской практикой.
Вячеслав Чайка в 2014 году непродолжительным время возглавлял УМВД в Ровенской области, а также подавал свою кандидатуру на пост главы Нацполиции.
Как сообщал УНН, в Ровенской полицейские устанавливают обстоятельства смерти женщины и ранения мужчины.