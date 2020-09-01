На Рівненщині у гаражі стався вибух, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. На Рівненщині внаслідок вибуху паливного бака у гаражі загинув чоловік, ще один отримав травми. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у регіоні, передає УНН.
“31 серпня близько 10:40 в місті Радивилів по вулиці О. Невського в приміщенні одного із приватних автогаражів під час зварювальних робіт паливного бака до вантажного автомобіля стався вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рятувальники перевірили чи не має загоряння в середині автогаражу, а також з’ясували, що руйнувань суміжних будівель та приміщень не було.
“Унаслідок вибуху отримали травми двоє осіб 1968 та 2001 років народження. Потерпілих було госпіталізовано до Радивилівської центральної районної лікарні. Чоловік 2001 року народження помер в лікарні”, — повідомили в ДСНС.
Як повідомляв УНН, у Житомирській області під час руху вантажного потягу на коліях стався вибух, постраждалих немає.