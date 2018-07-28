На Рівненщині стались дві смертельних ДТП

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода у Рокитнівському районі забрала життя 18-річного юнака, а у Здолбунівському – 48-річної жінки. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції у Рівненській області, передає УНН.

“У суботу, 28 липня, о 01:30 ночі 18-річний житель села Березове Рокитнівського району, водій мотоцикла BIRD, рухаючись вулицею Центральна села Березове, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості та здійснив наїзд на 19-річну дівчину, яка йшла у зустрічному напрямку. Водія та пішохода доставили до лікарні, втім, від отриманих травм юнак помер. Загрози життю дівчини немає”, — йдеться у повідомленні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

“У суботу, 28 липня, близько 10:00 біля селища Мізоч Здолбунівського району сталася ще одна смертельна ДТП. За попередньою інформацією водій автомобіля SKODA Octavia на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, здійснивши наїзд на жінку, яка йшла узбіччям разом із двома неповнолітніми дітьми. Внаслідок отриманих травм 48-річна жителька Квасилова загинула. Дітей доставили до лікарні, загрози їхньому життю немає”, — повідомили у прес-службі Нацполіції у Рівненській області.

На місці події працює слідчо-оперативна група та експерти.

Нагадаємо, ввечері 27 липня у Запоріжжі через зіткнення двох “Фордів” у ДТП загинули двоє, ще п’ятеро осіб опинились у лікарні.

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