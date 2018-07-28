В Ровенской области произошли два смертельных ДТП

“В субботу, 28 июля, в 01:30 ночи 18-летний житель села Берёзовое Рокитновского района, водитель мотоцикла BIRD, двигаясь по улице Центральная села Берёзове, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 19-летнюю девушку, которая шла во встречном направлении. Водителя и пешехода доставили в больницу, однако от полученных травм юноша скончался. Угрозы жизни девушки нет”, - говорится в сообщении.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.



“В субботу, 28 июля, около 10:00 возле поселка Мизоч Здолбуновского района произошла еще одна смертельная ДТП. По предварительной информации водитель автомобиля SKODA Octavia на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, совершив наезд на женщину, которая шла по обочине вместе с двумя несовершеннолетними детьми. В результате полученных травм 48-летняя жительница Квасилова погибла. Детей доставили в больницу, угрозы их жизни нет”, - сообщили в пресс-службе Нацполиции в Ровенской области.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты.

Напомним, вечером 27 июля в Запорожье из-за столкновения двух “Фордов” в ДТП погибли двое, еще пять человек оказались в больнице.