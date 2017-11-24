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Школяр розпилив у рівненській школі газ: евакуювали понад 500 учнів

Школяр розпилив у рівненській школі газ: евакуювали понад 500 учнів

Київ • УНН

 • 16951 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Понад півтисячі учнів евакуювали вчора із Городищенської загальноосвітньої школи. Одинадцятикласник під час перерви розпилив із газового балончика сльозогінний газ, повідомили УНН у відділ комунікації управління Нацполіції у Рівненській області.

Поліцейські на місці події встановили, що 16-річний підліток, який перебуває на внутрішньошкільному обліку як порушник дисципліни, після закінчення першого уроку в коридорі навчального закладу розпилив сльозогінний газ. Директор школи прийняла рішення терміново евакуювати 543 дитини, унаслідок чого було зірвано навчальний процес. Учнів відпустили додому, ніхто із них не постраждав.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Рівненщині через учня з гранатою евакуювали 150 дітей зі школи

Винуватець інциденту тепер спілкується із поліцейськими сектору ювенальної превенції Березнівського відділення поліції. Як повідомив старший інспектор з ювенальної превенції Микола Серкебаєв, за фактом дрібного хуліганства відносно неповнолітнього буде складено адміністративний протокол за ст.173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а щодо його матері — за статтею 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

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Нагадаємо, у жовтні від отруєння невідомим газом в Ужгородській школі постраждало 13 учнів.

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