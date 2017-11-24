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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 66355 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 49494 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 58116 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 67072 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 113543 просмотра

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10 марта, 15:15 • 140685 просмотра

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Школьник распылил в ровенской школе газ: эвакуировали более 500 учеников

Школьник распылил в ровенской школе газ: эвакуировали более 500 учеников

Киев  •  УНН

 • 16938 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Более полутысячи учеников эвакуировали вчера с Городищенской общеобразовательной школы. Одиннадцатиклассник во время перерыва распылил из газового баллончика слезоточивый газ, сообщили УНН в отделе коммуникации управления Нацполиции в Ровенской области.

Полицейские на месте происшествия установили, что 16-летний подросток, который находится на внутришкольном учете как нарушитель дисциплины, после окончания первого урока в коридоре учебного заведения распылил слезоточивый газ. Директор школы приняла решение срочно эвакуировать 543 ребенка, в результате чего был сорван учебный процесс. Учеников отпустили домой, никто из них не пострадал.

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Виновник инцидента теперь общается с полицейскими сектора ювенальной превенции Березновского отделения полиции. Как сообщил старший инспектор по ювенальной превенции Николай Серкебаев, по факту мелкого хулиганства в отношении несовершеннолетнего будет составлен административный протокол по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а по его матери — по статье 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

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Напомним, в октябре от отравления неизвестным газом в Ужгородской школе пострадали 13 учеников.

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