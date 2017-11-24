Школьник распылил в ровенской школе газ: эвакуировали более 500 учеников

Полицейские на месте происшествия установили, что 16-летний подросток, который находится на внутришкольном учете как нарушитель дисциплины, после окончания первого урока в коридоре учебного заведения распылил слезоточивый газ. Директор школы приняла решение срочно эвакуировать 543 ребенка, в результате чего был сорван учебный процесс. Учеников отпустили домой, никто из них не пострадал.

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Виновник инцидента теперь общается с полицейскими сектора ювенальной превенции Березновского отделения полиции. Как сообщил старший инспектор по ювенальной превенции Николай Серкебаев, по факту мелкого хулиганства в отношении несовершеннолетнего будет составлен административный протокол по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а по его матери — по статье 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

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Напомним, в октябре от отравления неизвестным газом в Ужгородской школе пострадали 13 учеников.