На Рівненщині правоохоронці затримали бурштиношукача
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На Рівненщині правоохоронці затримали чоловіка, який за допомогою мотопомпи здійснював незаконний видобуток бурштину. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Рівненської області.
Учора, близько 14 години, поблизу села Полиці Володимирецького району поліцейські виявили 41-річного місцевого жителя, який за допомогою мотопомпи здійснював незаконний видобуток бурштину.
Правоохоронці вилучили мотопомпу та приладдя до неї.
За фактом порушення правил охорони надр відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 240 Кримінального кодексу України.