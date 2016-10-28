В Ровенской области правоохранители задержали копателя янтаря

Вчера, около 14 часов, возле села Полыци Владимирецкого района полицейские обнаружили 41-летнего местного жителя, который с помощью мотопомпы осуществлял незаконную добычу янтаря.

Правоохранители изъяли мотопомпу и принадлежности к ней.

По факту нарушения правил охраны недр открыли уголовное производство по части 2 статьи 240 Уголовного кодекса Украины.