На Рівненщині поліцейський підстрелив велосипедиста - відкрито провадження

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. На Рівненщині розпочалося розслідування щодо поліцейського, який підозрюється у застосуванні травмату щодо велосипедиста. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненської області.

"За процесуального керівництва прокуратури Рівненської області слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалось застосуванням спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 КК України)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що вночі 10 серпня надійшло повідомлення з Рівненської міської лікарні про те, що до них доставлено 29-річного жителя міста Рівне з ушкодженням тулуба від пострілу гумовою кулею.

"Як встановлено зі слів потерпілого, він, близько 2 години ночі 10 серпня 2020 року, рухався на велосипеді по вулиці Поповича в місті Рівне, і саме в цей час працівники поліції застосували до нього травматичний пристрій для відстрілу гумових куль, у результаті чого потерпілий отримав тілесні ушкодження", - додається у повідомленні.

На даний час тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, командира однієї з рот патрульної поліції у Харківській області судитимуть за поранення пасажира під час переслідування автомобіля.

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